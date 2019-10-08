Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В столице Среднего Урала предложили не загружать районные администрации полномочиями по заключению договоров с владельцами киосков. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

По словам главы комиссии гордумы по экономическому развитию Григория Вихарева, недавняя передача прав на заключение договоров на размещение киосков и администрирование соответствующих платежей была излишней.

«На кухне должна быть одна хозяйка», — сказал депутат.

По мнению парламентария, курировать работу с киосками должен комитет по товарному рынку в горадминистрации.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга представили новую систему работы с киосками, которую хотят ввести с 2020 года. Часть предпринимателей должны будут участвовать в специальных аукционах, ещё с частью бизнесменов договоры будут продлены без конкурса.

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