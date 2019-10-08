Париж, , 16:00 — REGNUM Супруга Карлоса Гона, экс-главы концерна Renault-Nissan, Кэрол Гон призывает Францию помочь её мужу в эфире телеканала RTL, 8 октября, сообщает Le Figaro.

«Карлосу нужна помощь со стороны Франции», — заявила Кэрол Гон, обращаясь к президенту страны Эммануэлю Макрону с просьбой оказать давление на правительство Японии.

Кэрол Гон отметила, что в то время, как Ливан и США вмешались, чтобы помочь Карлосу Гону, Франция не сделала официальных шагов.

«Меня поражает оглушительное молчание Франции», — добавила Кэрол Гон.

Напомним, Карлосу Гону, арестованному в Японии 19 ноября 2018 года, запрещено общаться с женой. Судебный процесс запланирован на 22 апреля 2020 года, но он может быть отложен из-за Олимпиады в Токио.

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