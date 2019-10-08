Алексеевка, Белгородская область, , 16:07 — REGNUM Бывшему начальнику исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области заочно предъявлено обвинение в халатности. В учреждении заключили 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. При этом ни производственными мощностями, ни необходимыми работниками колония не располагала. Руководитель объявлен в розыск, сообщили 8 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Консервы производили не в колонии, а в цеху ООО «КонПрок» по договору аренды. Руководство исправительного учреждения получило 80% от стоимости контрактов в качестве аванса. Овощную продукцию должны были поставлять ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России», но она не отвечала предъявляемым требованиям и не была принята заказчиком.

Ущерб составил более 14 млн рублей. Материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.