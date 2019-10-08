Москва, , 15:41 — REGNUM Законопроект о волонтерском ящике для пожертвований Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Пожертвования katavaciya

Нормы регулируют использование ящиков для сбора пожертвований. В Госдуме отдельно подчеркнули, что проект закон не касается сбора пожертвований с участием религиозных организаций.

«Россияне предпочитают совершать небольшие пожертвования от 500 до 2 тыс. рублей, особенно если это не требует заполнения каких-либо бумаг», — отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Особенности ящиков

Дается определение ящику для сбора пожертвований — это «любая емкость для сбора пожертвований (за исключением безналичных денежных средств), право использования которой принадлежит исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности». Ящик для сбора пожертвований может быть стационарным либо переносным.

Предполагается, что размещение стационарного ящика осуществляется на основании договора, заключаемого между собственником помещения (например, магазином) или уполномоченным им лицом, либо лицом, обладающим иным правом на пользование помещением (если законом или договором не предусмотрен запрет на заключение такого договора), и НКО, которой принадлежит ящик.

Использование переносных ящиков для сбора пожертвований допускается исключительно в месте проведения соответствующего мероприятия и во время его проведения при наличии у лица, непосредственно использующего ящик, документа организатора мероприятия, подтверждающего право использования указанного ящика, следует из поправок.

Ящик для сбора пожертвований не может быть оборудован автоматическими устройствами для приема денежных средств.

Инкассация

Предполагается привлекать третьих лиц к процедуре выемки пожертвований из ящиков, пояснила депутат Госдумы Наталья Костенко. Она уточнила, что, согласно поправкам, требования к ящикам для сбора пожертвований, порядок их установки и использования, а также порядок извлечения из ящиков собранного имущества определяются правительством РФ.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов высказал обеспокоенность тем, что правительство «зарегулирует» требования к ящикам для сбора средств. «Кружку запретят использовать, шапку запретят», — опасается парламентарий.