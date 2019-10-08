Челябинск, , 15:34 — REGNUM В Челябинске Центральный райсуд вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий и в покушении на фальсификацию доказательств, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Один из них был замначальника следственного управления УМВД России по Челябинску, а второй возглавлял отдел городского уголовного розыска. В июле 2014 года они вместе с другими лицами организовали фальсификацию доказательств. Замначальника распорядился передать изъятые по уголовному делу около 944 тыс. бутылок водно-спиртовой смеси на общую сумму около 11,6 млн рублей в пользу подконтрольного лица, которое выдавало себя за владельца продукции. Затем этот товар сбывали подельники.

Один из подсудимых был осуждён на четыре месяца условно, а второй — на три года и шесть месяцев, тоже условно. Оба они амнистированы и судимость с них снята.