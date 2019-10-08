Москва, , 15:25 — REGNUM Московский зоопарк научит жителей столицы правильно обращаться с маленькими питомцами. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба зоосада.

Занятия, посвященные мелким млекопитающим и их содержанию в домашних условиях, начнутся 9 октября. Курс состоит из четырех встреч, которые будут проходить один раз в неделю по средам с 18:15. Продолжительность занятия — 3 академических часа.

В пресс-службе зоопарка отметили, что содержание маленьких питомцев требует немалого багажа знаний и опыта, а также ответственности. Курс организован, чтобы научить горожан правильно ухаживать за хомяками, морскими свинками и другими мелкими зверями. В рамках обучения ведущие специалисты столичного зоопарка дадут рекомендации владельцам маленьких животных, а также расскажут, каких экзотических зверей не стоит заводить в квартире. Помимо этого, слушатели смогут увидеть, как заботятся о мелких животных, живущих в зоопарке.