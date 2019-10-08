Симферополь, , 15:16 — REGNUM Большинство туристов, отдохнувших летом в Крыму, будут рекомендовать полуостров своим близким. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

«По данным исследования интернет-сервиса для путешественников и нашего анкетирования, 81% туристов готов рекомендовать полуостров в качестве летнего отпускного направления своим родным и близким», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минкурортов РК сообщили, что с начала 2019 года российский полуостров принял 6,6 млн туристов, что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом больше половины отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.

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