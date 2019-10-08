Рим, , 14:58 — REGNUM Установка детских автомобильных кресел, оборудованных специальной сигнализацией (подает сигнал тревоги при попытке закрыть автомобиль с ребенком внутри), станет обязательной в Италии с февраля 2020 года, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 8 октября.

Соответствующее распоряжение уже подписано, но оно предполагает 120-дневный переходный период, который закончится в начале февраля.

Решение было принято еще прошлым правительством Италии. Причиной стали 8 (за 10 лет) трагических инцидентов, связанных с оставленными в автомобилях детьми.

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