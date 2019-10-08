Москва, , 15:03 — REGNUM Сотрудники Московского зоопарка переселили кафрских воронов в теплый вольер. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба зоосада.

Этот вид африканских воронов не переносит холода, поэтому их переместили в закрытый вольер. Помещение вольера отапливается, помимо этого, там находится много новых игрушек и предметов обогащения среды, с которыми вороны могут взаимодействовать.

Чтобы птицам было легче адаптироваться, с ними занимаются сотрудники зоопарка. Воронов обучают различным командам.

Ранее в теплые вольеры переехали птица-секретарь и приматы.