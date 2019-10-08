Красногорск, 8 октября 2019, 14:59 — REGNUM В Московской области операторы единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали свыше 1,5 тыс. звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
Call-центр заработал в регионе 9 сентября 2019 года. Ежедневно здесь обрабатывают около 100 звонков, заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Она отметила, что звонки также поступают из других регионов России.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с начала 2019 года свыше 25 тыс. беременных прошли «Школы матерей» в консультациях и роддомах.
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