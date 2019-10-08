Красногорск, , 14:59 — REGNUM В Московской области операторы единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали свыше 1,5 тыс. звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Call-центр заработал в регионе 9 сентября 2019 года. Ежедневно здесь обрабатывают около 100 звонков, заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Она отметила, что звонки также поступают из других регионов России.

«Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» , записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам », — заявила Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с начала 2019 года свыше 25 тыс. беременных прошли «Школы матерей» в консультациях и роддомах.

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