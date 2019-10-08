Милан, Италия, , 14:46 — REGNUM Цены на жилую недвижимость растут во всех странах ЕС, кроме Италии, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 8 октября, со ссылкой на данные Евростата.

По итогам второго квартала 2019 года стоимость жилья в среднем в ЕС выросла на 4,2% в сравнении как с аналогичным периодом 2018 года, так и с предыдущим кварталом.

Самый заметный рост зафиксирован в Венгрии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии — от 10 до 14%. В свою очередь, в Италии цены на жилую недвижимость за год снизились на 0,2%.