Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Компания «Астана LRT» запустила пилотный проект по бесконтактной оплате проезда с помощью банковской карты Visa, сообщает 8 октября издание Tengrinews. kz со ссылкой на главу компании Бауржана Сеитова.

Система оплаты будет действовать на маршруте №20 в Нур-Султане. Стоимость проезда при оплате картами составит 45 тенге (7 рублей 53 копейки). Сеитов добавил, что оплату картами Master Card планируется внедрить в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутат маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана Ерлан Сыдыков предложил сделать 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для учащихся высших учебных заведений.

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