Златоуст, Челябинская область, , 14:38 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело в отношении должностных лиц одного из муниципальных учреждений Златоуста. Им вменяют превышение полномочий в ходе строительства биатлонного комплекса, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Непорядок обнаружила прокуратура в ходе своей проверки и передала результаты в следственные органы. И после доследственной проверки органы СКР возбудили дело.

По предварительным данным следствия, чиновники учреждения, которому было доверено возвести комплекс, не использовали более 27 млн рублей авансовых платежей из денег, поступивших из бюджета. По этой причине биатлонный центр не был вовремя построен.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также идёт поиск виновных должностных лиц.