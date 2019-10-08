Пермь, , 14:37 — REGNUM В Пермском крае суд признал 43-летнюю жительницу виновной в истязании 10-летней дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, женщина оставляла на длительное время ребёнка одного, избивала и нецензурно ругалась в адрес дочери. Отмечены и случаи, когда девочку закрывали в темном чулане и выставляли за дверь, когда на улице было холодно, а на ребенке имелась только легкая одежда.

В настоящее время девочка находится в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Суд приговорил женщину к трем годам и двум месяцам условно с испытательным сроком два года.

Стоит отметить, что в отношении другой нерадивой матери следователи завершили расследование уголовного дела и направили материалы в суд. Женщине также инкриминируют истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Многодетная мать била своих детей, оставляла без еды в холодном доме в осенний и зимний периоды.