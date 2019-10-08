Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону 26 и 27 октября в центре города будет перекрыто движение. Ограничения связаны с предстоящим визитом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Ожидается, что в течение двух дней на Соборной площади будут проходить мероприятия по случаю окончания реставрационных работ в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Чин освящения храма совершит патриарх Кирилл. По его окончании состоится крестный ход и литургия.

ИА REGNUM напоминает, что реставрация главного собора Ростова-на-Дону началась в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский кафедральный собор реставрируют восемь лет