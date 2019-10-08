Ярославль, , 14:30 — REGNUM Жители Ярославля высказываются против строительства нового микрорайона во Фрунзенском районе города. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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8 октября заканчиваются общественные обсуждения проекта постановления «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 3 жилого района Сокол». Проект предусматривает застройку многоэтажными домами территории между малоэтажным поселком «Сокол» и проспектом Фрунзе. Земельный участок принадлежит ООО «Золотое кольцо», директором которого является депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев.

Оставлять комментарии к проекту планировки нового района ярославцы могли на официальном сайте мэрии. Проект вызвал большой интерес — обсуждение занимает несколько страниц. Отзывов очень много, и почти все они — негативные. Больше всего людей тревожит, что новый микрорайон увеличит транспортную нагрузку на проспект Фрунзе и значительно увеличит пробки.

«Поток машин на Фрунзе увеличится, и в пробочное время невозможно будет попасть на Московский проспект с той быстротой, которая хотя бы есть сейчас (а сейчас это занимает 25 минут, а расстояние 2 км: от Сокола до Московского проспекта). Детей из дома не отпустить будет из-за постоянно носящихся сломя голову машин. Дома построите, а до садика дело не дойдет, как всегда потом руками разведете, денег нет на строительство! В итоге проиграем как всегда мы — жители, а кто-то на этом заработает неплохие деньги!», — пишет один из комментаторов.

Другие жители обращают внимание на то, что на месте предполагаемого строительства вырос молодой лес, который придется вырубить.

«При строительстве этого района будут вырублены огромные зеленые массы и однозначно пострадает частный сектор. Я против застройки! Но мы же все прекрасно понимаем, что все это голосование — лишь фикция и пыль в глаза населению, которую необходимо проводить по закону», — констатирует один из комментаторов.

Многие ярославцы пишут, что в окрестностях отсутствует социальная инфраструктура. Поблизости нет школы, детские сады поблизости перегружены. Ближайшая детская поликлиника находится в нескольких километрах, и тоже перегружена.

«Детская поликлиника «трещит по швам» от количества прикреплённых к ней детишек, а лечебных учреждений на весь район только на Судостроителей, и далее по списку… В данной ситуации в выигрыше останется только застройщик, который заработает на этом деньги, а местные жители останутся в статусе заложников чьих-то денежных интересов», — пишет другой комментатор.

Особенно недовольны жители малоэтажного поселка «Сокол». Рядом с частными домами вырастут высотки.

«Как коренной житель поселка Сокол я против многоэтажной застройки высотными коробками. Услышьте нас: с 2006 года мы протестуем и пишем против сноса поселка и строительства дороги городского значения, которая делит наш поселок пополам. Мы хотим сохранить наши дома. Предстоящая застройка только усложнит жизнь жителям микрорайона Сокол», — говорится в одном из комментариев.

Общественное обсуждение носит рекомендательный характер, окончательное решение должен принять мэр города. Впрочем, юридических механизмов, способных остановить строительство, не существует. Строительство планируется в зоне Ж1, которая предусматривает возведение многоэтажных жилых домов.

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