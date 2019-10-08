Якутск, , 14:28 — REGNUM Больше 40 тонн серебра произвёл горно-перерабатывающий комплекс «Вертикальное» в Якутии со дня запуска в начале сентября этого года, сообщает 8 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Сегодня на промышленной площадке в Кобяйском улусе Якутии возведены главный корпус обогатительной фабрики, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка. Общий объём инвестиций, направленных компанией Silver Bear Resources Plc на реализацию этого проекта, составил 7 млрд рублей.

«Запуск этого комплекса позволил создать 300 новых рабочих мест, из которых большая часть для местного населения», — сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горно-перерабатывающий комплекс на базе серебряного месторождения «Вертикальное» был запущен в режиме видеосвязи на V Восточном экономическом форуме. Старт его работе дал президент России Владимир Путин.

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