Москва, , 14:30 — REGNUM Для безопасности пешеходов в Юго-Западном административном округе Москвы оборудовали четыре новые «зебры». Об этом 8 октября в Twitter сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Новые пешеходные переходы расположены по следующим адресам: ул. Поляны, 42 (к соцслужбе), ул. Кадырова (около жилых домов, школ и магазинов), ул. Адмирала Руднева (к парку), Б. Юшуньская (рядом со Старобалаклавской, в микрорайоне много парковок и автосервис).

Как отметили в ЦОДД, «зебры» должны обеспечить более безопасное передвижение пешеходов.