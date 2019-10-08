Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM С 2020 года в Екатеринбурге внедрят новый способ работы с киосками. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Новую систему разъяснила депутатам глава комитета по товарному рынку в горадминистрации Елена Чернышева.

В 2020 году все места в схеме размещения киосков будут разыгрываться на специальном аукционе. Победитель конкурса сможет заключить договор для установки своего объекта на конкретном участке.

Также, согласно ранее принятому постановлению свердловского правительства, с некоторыми владельцами киосков, фактически занимающих места в схеме, будут заключены договора без торгов.

Пока в Екатеринбурге не принят порядок заключения новых договоров, поэтому чиновница призвала гордуму принять документ до начала декабря 2018 года.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург признали третьим городом в стране по открытию новых киосков. Выше Екатеринбурга — только Волгоград и Воронеж.

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