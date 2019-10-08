Москва, , 14:06 — REGNUM Сумма индексации зарплаты президента и председателя правительства России соответствует ожидаемой годовой инфляции за текущий год и является плановой, заявил корреспонденту руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя повышение зарплаты главные лицам государства.

«При этом, если сравнить доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева, то они уступают, хотя и сопоставимы с доходами президентов и премьеров из других промышленно-развитых стран.

Российские оппозиционеры и западные спецслужбы традиционно уже который год ищут несметные богатства Владимира Путина. Однако пока в этом вопросе нулевой результат. Так же, как и несбыточна надежда на то, что западные санкции заставят олигархов провести дворцовый переворот в Кремле.

Доходы лидеров мировых держав в целом значительно уступают вознаграждениям топ-менеджеров в ведущих компаниях. Это лишний раз подтверждает правило, что бизнес — более привлекательный работодатель, чем правительство и государство», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличена зарплата президенту, председателю правительства России и ряду других государственных чиновников.

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