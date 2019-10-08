Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM В бюджете Ленинградской области на 2020 год будет предусмотрено 100 млн рублей на строительство двух «зеленых стоянок» для автомобильных туристов, путешествующих по региону. Одна из них появится в Волосовском районе вблизи деревни Бегуницы, другая — в Лужском районе около деревни Парушино.

Всего же до 2024 года в Ленобласти появятся два новых кемпинга и 10 «зеленых стоянок», сообщили 8 октября в пресс-службе областного правительства.

В состав каждой «зеленой стоянки» будут входить кафе на 50 мест, магазин сувенирной продукции, 12 стационарных туалетов, парковка для автобусов и автомобилей, велопарковка, детская площадка и площадка для отдыха туристов, пешеходные дорожки, скамейки, площадки с контейнерами для мусора.

«Наше отличие от Северной столицы в том, что достопримечательности в разных районах сложно посетить за один день. Для того, чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру», — прокомментировал новую инициативу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Создание инфраструктуры для автотуристов будет происходить в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» с 2020 до 2024 года.

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Напомним, что в Ленобласти, как и в Петербурге, начался эксперимент по въезду граждан 53 государств по электронным визам.

В Ленинградскую область по электронной визе можно въехать, в том числе, через пункты пропуска пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

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