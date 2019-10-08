Москва, , 14:03 — REGNUM В столице запускают городской проект «Дни московской конкуренции». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 8 октября.

«Дни московской конкуренции» — цикл мероприятий для бизнесменов, студентов и школьников. Организатором выступил департамент столицы по конкурентной политике.

Первая конференция в рамках проекта пройдет 22 октября и будет посвящена развитию конкуренции на потребительских рынках фитнес-услуг, образования, недвижимости, рекрутинга и других.

Как отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в ходе первой конференции представители федеральных и столичных органов власти, предприниматели и эксперты обсудят эффективность мер по развитию конкуренции и поддержке бизнеса, программы по повышению качества управления закупками. Также речь пойдет об увеличении присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что проект «Дни московской конкуренции» будет работать до конца 2019 года. Мероприятия рассчитаны на различные аудитории.