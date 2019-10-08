Москва, , 13:56 — REGNUM Дефицит специалистов — узкопрофильных врачей (кардиоревматолог, психиатр и т. д.) и младшего медперсонала, учителей, слесарей, трактористов и многих других квалифицированных специалистов правительство России планирует восполнить за счет иностранцев, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова к. э. н. Фарида Мирзабалаева, комментируя рекордный рост потока мигрантов в Россию.

«В законе о гражданстве Российской Федерации речь идет об упрощении процедуры получения российского гражданства для квалифицированных специалистов, планирующих включиться в трудовую деятельность в соответствии с перечнем профессий (специальностей), утверждённых соответствующими федеральными исполнительными органами.

Ежегодно правительством РФ утверждается допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности.

Однако Минтруд активно генерирует новые подходы к упорядочению привлекаемых иностранных трудовых мигрантов, в которых четко определена приоритетность прав российских граждан при трудоустройстве, проводится мониторинг ситуации на рынке труда, определяется напряженность на рынке труда.

При изменении каких бы то ни было методик следует корректно работать с цифрами. Не следует сопоставлять короткие временные промежутки без учета влияния сезонного фактора. Наплыва мигрантов не следует ожидать.

Квалифицированные иностранные специалисты должны распределяться по тем регионам, где потребность в них высока и не может быть заполнена за счет местных кадров.

Российская экономика получает специалистов, в подготовку которых не вложила ресурсов. Основная проблема — нелегальные трудовые мигранты. В этом случае необходимо принять самые серьёзные меры», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, по итогам 2019 года Россия примет самое большое число работников из других стран.

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