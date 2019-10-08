Москва, , 13:56 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект должен навести порядок во многих аспектах проблемы взаимозаменяемости медпрепаратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств — так называемых дженериков.

«По некоторым действующим веществам (например, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, диклофенак натрия, ципрофлоксацина гидрохлорид и так далее) еще несколько лет назад было зарегистрировано несколько сотен препаратов разных производителей — с разными лекарственными формами и дозировками. Конкуренция — это нормально. Но возникает вопрос о применении этих препаратов. Несмотря на определенную схожесть, с терапевтической точки зрения они отличаются, и выписывать их следует с большой осторожностью», — указал Огуль.

Для этого у врачей и фармацевтов должны быть единые четкие инструкции, которых по многим группам лекарств сейчас попросту нет, отметил парламентарий.

«Кроме того, многие лекарственные препараты входят в различные программы с государственным финансированием, поэтому вопрос точности понятийного аппарата здесь первостепенный», — заявил он.

Прежде всего, законопроектом предлагается уточнить понятия «референтного лекарственного препарата», «воспроизведенного лекарственного препарата», «взаимозаменяемого лекарственного препарата», а также ввести понятия «оригинального лекарственного препарата», «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов».

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