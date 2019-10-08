Дербент, Дагестан, , 14:05 — REGNUM Дербентский городской суд в Дагестане избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве стоматолога. По ходатайству следствия мужчина арестован на два месяца, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе суда.

Напомним, убийство 35-летнего стоматолога в городе Дербенте произошло 2 октября. По версии следствия, подозреваемый рано утром постучался в дом потерпевшего и пожаловался на якобы сильную зубную боль. Когда врач, разбуженный родственниками, вышел во двор помочь мужчине, тот ударил его сувенирным кинжалом в область груди.

От полученного ранения стоматолог скончался на месте. Ночью того же дня подозреваемый был задержан, им оказался 39-летний местный житель.

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