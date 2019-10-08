Ташкент, , 13:53 — REGNUM Крупную партию психотропных веществ стоимостью 232,2 млн сумов ($24,6 тыс.) выявили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями управления государственного таможенного комитета по Ташкентской области Узбекистана, сообщает 8 октября издание UzReport.

Таможенники провели оперативное мероприятие в Ахангаранском районе Ташкента, в рамках которого был проверен грузовой автомобиль марки ISUZU. В автомобиле была обнаружена крупная партия психотропных веществ.

Напомним, 26 июня 2019 года в Ташкенте уничтожили более одной тонны наркотиков, в том числе 7,7 кг героина, 195,4 кг опия, 56,1 кг гашиша, 557,3 кг марихуаны, 130,1 кг маковой соломы.

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