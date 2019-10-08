Рядом с бывшим зданием Приборостроительного завода в Екатеринбурге могут создать пункт помощи малоимущим горожанам. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, сообщает Justmedia.

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM По сведениям спикера, если храм Святой Екатерины построят на месте бывшего здания завода, то рядом УГМК построит Центр современного искусства. Именно на первом здании центра и будет реализован «благотворительный» пункт.

«Видимо, будет организована какая-то столовая и гостиница», сказал Володин.

В агентстве также предполагают, что в центре будет создан фонд поддержки матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, ранее в будущем Центре современного искусства предложили рассказать историю Уралмашзавода. По мнению председателя гордумы, этот пласт истории сейчас не удаётся донести до горожан.

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