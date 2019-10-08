Петуховский район, Курганская область, , 13:57 — REGNUM В городе Петухово и в Петуховском районе Курганской области сорваны сроки по благоустройству и ремонту образовательных учреждений. Такие выводы сделала директор регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, проконтролировав ход работ в муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Деньги на благоустройство центрального парка города Петухово по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» были выделены в апреле в объёме 3,7 млн рублей. Но электричество к фонарям не подведено, асфальтовые дорожки не восстановлены, как и бордюры. Кроме того, ОАО «РЖД» выделило финансы на ремонт двух школ, — средней школы №2 и начальной школы — но городские власти ещё не начали конкурсные процедуры.

«Выполнение программы «Комфортная городская среда» — на грани фола. Выделены федеральные средства ещё в апреле, но понимания по объемам и срокам завершения работ у главы города Петухово до сих пор нет», — констатировала Ирина Саблукова.

Аналогичная ситуация сложилась и в Петуховском районе. На ремонт детского сада «Родничок» финансирование из областного бюджета было выделено своевременно. Однако конкурсные процедуры не проведены. По словам главы района Игоря Арзина, тендер проведут на следующей неделе. Те же проблемы с ремонтом средней общеобразовательной школы №2 в селе Рынки.

Город Петухово и Петуховский район расположены в восточной части Курганской области. Район граничит с Тюменской областью и с Казахстаном. При этом считается проблемным по причине высокого оттока населения, троп нелегальной миграции и контрабанды. Но именно на территории этого района расположен зауральский курорт «Озеро Медвежье», известный уникальными лечебными грязями, минеральной водой не только в россии, но и за рубежом.