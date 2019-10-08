Феодосия, Крым, , 14:02 — REGNUM Администрацию Феодосии обязали создать на прибрежной полосе залива и солёных озёр Аджиголь и Кучук-Аджиголь особо охраняемую природную территорию местного значения для охраны краснокнижных растений. О соответствующем решении суда ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Прокурор Феодосии обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия администрации города, с требованием принять меры, направленные на охрану объектов растительного мира, в том числе путём создания особо охраняемой территории местного значения», — отметили в прокуратуре.

Решением Феодосийского городского суда заявленные исковые требования удовлетворены, установлен шестимесячный срок для устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре города сообщили о том, что на береговой линии Феодосийского залива Чёрного моря и на прибрежных участках солёных озёр Аджиголь и Кучук-Аджиголь нашли краснокнижные растения, которые никем не охраняются.

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