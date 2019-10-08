Красногорск, , 13:58 — REGNUM В Подмосковье после начала работы «Школьного портала» в 2015 году педагоги экономят от 20 часов в четверть. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, для подготовки выписок с оценками для родителей в среднем учителя тратят менее двух часов, тогда как до появления портала эта работа занимала до шести часов. В целом использование единой точки доступа к образовательному пространству региона позволяет педагогам экономить от 20 часов в четверть.

«Современные технологии не только упрощают образовательный процесс, но и делают его более насыщенным и интерактивным. Из «Школьного портала» о своих оценках, заданиях и расписании, а также школьных новостях родители и ученики узнают в режиме реального времени, экономя до четырех часов», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, для многодетных семей Московской области оформили компенсационные выплаты на школьную форму на общую сумму 105 млн рублей.

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