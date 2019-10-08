Рим, , 13:38 — REGNUM Забастовка сотрудников итальянской авиакомпании «Алиталия» 9 октября приведет к отмене 198 внутренних и международных рейсов, передает Adnkronos во вторник, 8 октября.

Забастовка продлится в течение суток. Рейсы, запланированные на утро (с 7 до 10 часов) и вечер (с 18 до 21 часа), будут выполнены.

Как сообщалось ранее, причина забастовки — отсутствие решения по вопросу о создании нового юридического лица «Алиталии» для спасения компании от банкротства.

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