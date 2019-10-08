Москва, , 13:35 — REGNUM В России число трансплантаций органов с 2006 года увеличилось в 3,3 раза и превысило 2000 (в 2018 году — 2193). Число пересадок печени выросло почти в шесть раз — до 505, сердца — в 25 раз, до 282 трансплантаций, сообщили в Минздраве РФ.

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С 2006 года общее число пациентов с трансплантированными органами в России возросло с 4 тыс. до 16 500.

Центры трансплантации появились в 32 субъектов РФ (ранее 19 регионов). Операции по пересадке органов стали доступны для 32,1 млн граждан.

Количество центров трансплантации органов возросло более чем в два раза — с 32 до 60, в том числе почки — с 31 до 49, печени — с пяти до 29, сердца — с двух до 18 центров.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, клинические результаты трансплантаций органов в России соответствуют лучшим международным практикам.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (64%) подвергают критике действующий в стране принцип презумпции согласия в вопросах донорства органов и тканей.

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