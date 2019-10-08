Рим, , 13:35 — REGNUM Власти Италии рассматривают возможность изменения системы поддержки рождаемости и семей с детьми, передает Affari Italiani во вторник, 8 октября.

Вместо всех нынешних мер поддержки семей (или большей их части) власти рассматривают возможность введения ежемесячных выплат в размере 240 евро на каждого ребенка в период с седьмого месяца беременности до достижения ребенком совершеннолетия.

Возможно, новые выплаты появятся уже в 2020 году, хотя вероятнее, что это произойдет не в начале, а в середине года.