Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести разъяснительную работу среди жителей Нур-Султана, которые устраивают стихийные свалки, сообщает 8 октября издание Tengrinews.kz.

«Должна быть бытовая культура наших граждан. В быту, в квартирах, подъездах ведут себя не должным образом», — заявил глава государства. По его мнению, несанкционированные свалки являются серьезной проблемой города.

Токаев поручил министерству экологии, геологии и природных ресурсов ужесточить ответственность за незаконное складирование отходов. Администрации Нур-Султана, в свою очередь, поручено построить площадку для строительства отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Нур-Султане прошло совещание по вопросам развития города с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства рассмотрел ключевые проблемы развития столицы.

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