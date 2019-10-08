Грозный, , 13:33 — REGNUM В Чечне выявлен факт нарушения антикоррупционного законодательства в одном из министерств. Трое сотрудников минтуризма при предоставлении декларации о своих доходах за 2018 год указали в них недостоверные сведения, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Нарушения были установлены в ходе проверки. Так, в поле зрения надзорного органа попали заместитель министра, директор департамента и начальник одного из отделов. Чиновники скрыли находящиеся у них в собственности жилой дом и автомобиль, а также прибыль, полученную по предыдущему месту работы и от продажи недвижимости на сумму более 1,5 млн рублей.

По факту нарушения закона о противодействии коррупции прокуратура внесла представление министру Чечни по туризму. В соответствии с требованиями трое сотрудников минтуризма были привлечены к дисциплинарной ответственности.