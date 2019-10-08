Феодосия, Крым, , 13:33 — REGNUM На береговой линии Феодосийского залива Чёрного моря и на прибрежных участках соленых озёр Аджиголь и Кучук-Аджиголь нашли краснокнижные растения, которые никем не охраняются. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Ряд растений занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Чёрного моря и в Европейский красный список», — отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, отсутствие особого режима использования указанных территорий, повлекло за собой уничтожение редких растений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 70 учёных обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрий Медведеву и руководству Крыма с просьбой не допустить «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальный территории Крымского природного заповедника.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные бьют тревогу: Крымский природный заповедник — на грани уничтожения

Читайте развитие сюжета: Суд обязал власти Феодосии создать охранную зону для редких растений