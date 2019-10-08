Феодосия, Крым, 8 октября 2019, 13:33 — REGNUM На береговой линии Феодосийского залива Чёрного моря и на прибрежных участках соленых озёр Аджиголь и Кучук-Аджиголь нашли краснокнижные растения, которые никем не охраняются. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, отсутствие особого режима использования указанных территорий, повлекло за собой уничтожение редких растений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 70 учёных обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрий Медведеву и руководству Крыма с просьбой не допустить «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальный территории Крымского природного заповедника.
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