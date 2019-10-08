Чебоксары, , 13:24 — REGNUM Чувашстат опубликовал предварительные данные о демографической ситуации в Чувашии по итогам восьми месяцев. В республике рождаемость упала на 11,5%, смертность превысила рождаемость на 30%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — августе 2019 года в Чувашии родились 7833 ребёнка, что на 1020 детей меньше, чем было в январе — августе 2018 года. Рождаемость за указанный период упала на 11,5%. Среди младенцев 2738 детей (35% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 3040 детей (38,8%) — вторыми по очередности рождения в семье, 1531 ребенок (19,5%) — третьими, 523 ребенка (6,7%) — четвертыми и более.

Умерли за восемь месяцев 10 185 жителей республики, что на 442 человека меньше по сравнению с январем — августом прошлого года. Смертность сократилась на 4,2%. Основные причины смерти — болезни системы кровообращения (38,9% всех умерших), новообразования (12,2%), внешние причины смерти (9,7%), болезни органов пищеварения (6,2%) и болезни органов дыхания (4,7%).

За указанный период число умерших превысило число родившихся на 30% (в январе — августе 2018 года — на 20%).

Прирост населения за восемь месяцев отмечен только в Чебоксарах, в остальных муниципальных образованиях наблюдалась убыль населения.