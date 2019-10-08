Калуга, , 13:28 — REGNUM Около двухсот студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области с 21 по 25 октября 2019 года намерены принять участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом 8 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки, выступившем одним из организаторов соревнований.

Оценивать деятельность участников будут более 250 экспертов, в том числе 17 сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia. На конкурсных площадках калужского технического колледжа пройдут состязания по 21 компетенции: «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электроника», «Ветеринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Дошкольное воспитание», «Программные решения для бизнеса» и другие.

В рамках деловой программы предусмотрено проведение экспертных лекций, межрегиональной научно-практической конференции, повышение квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций.