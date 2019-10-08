Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае с апреля 2019 года за медпомощью с жалобами на укусы клещей обратились 20 200 человек, в том числе 3581 детей, что в пределах пятилетних максимальных значений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

На 7 октября зафиксировано 69 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Показатель составил 2,6 на 100 тыс. населения, что ниже на 47,9% показателя 2018 и на 53,7% среднемноголетнего показателя.

Также отмечено 157 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — шесть фактов на 100 тыс. населения, что соответствует показателю 2018 года и на 27,2% ниже среднемноголетнего показателя.

Добавим, в эпидсезон 2018 года было 17 123 пострадавших от укусов клещами. Количество жалоб в 1,3 раза превысило показатель 2017 года. На 10 октября 2018 года зафиксировали 128 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 171 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.