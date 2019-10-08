Усть-Коксинский район, , 13:13 — REGNUM В Республике Алтай восстановили в должности тренера по самбо в селе Талда Амаду Аратина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, это произошло по поручению главы Олега Хорохордина.

«Руководитель региона дал указание рассмотреть этот вопрос и вернуть ставку тренера по самбо в Талду. Сегодня мы встречались с тренером, обсудили с ним все вопросы, в том числе безопасности детей. Амаду Аратин восстановлен в должности тренера», — отметил глава Усть-Коксинского района Олег Кулигин.

Напомним, ранее тренер был уволен из-за того, что за свой счёт и на своей машине возил воспитанников на соревнования. Решение чиновников вызвало возмущение со стороны сельчан, тем более что секция, которую вёл Аратин, была единственной в селе. То есть получалось, что фактически наказанными оказались подростки, занимавшиеся у тренера.

Как сообщало ИА REGNUM, на ситуацию 7 октября отреагировал глава региона, назвав решение администрации несправедливым. По мнению Хорохордина, к этому вопросу необходимо было отнестись внимательнее.

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