Волжский, Волгоградская область, , 13:23 — REGNUM Жительница города Волжский Волгоградской области предстанет перед судом за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ, её обвиняют в 23 преступных эпизодах. Женщина через интернет покупала и продавала запрещённый в России препарат, усиливающий чувство насыщения. Опасные таблетки для похудения она отправляла в 13 регионов страны, сообщили 8 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемая осуществляла свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Следствие установило, что с сентября 2016 года по август 2018 года она через интернет приобрела в Казахстане и Киргизии психоактивное анорексигенное лекарственное средство. Этот препарат, а также его структурные аналоги входят в список запрещённых в РФ сильнодействующих веществ. Женщина через свой интернет-магазин рассылала таблетки покупателям в Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Республику Крым, в Белгородскую, Волгоградскую, Иркутскую, Московскую, Омскую, Свердловскую, Тюменскую, Ульяновскую области, а также в Москву.

Из незаконного оборота было изъято более шести килограмм запрещённого препарата стоимостью порядка 7,4 млн рублей. Свою вину в преступлениях бизнес-леди признала. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.