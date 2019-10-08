Белгород, , 13:09 — REGNUM В Белгороде представили программу ландшафтного обустройства областного центра в ‎2019 и 2020 году. В приоритете — вертикальное озеленение улиц для защиты от солнечного перегрева и шума. Кроме того, в центре города создадут познавательный парк злаковых растений, а в качестве эксперимента зелёные насаждения появятся на кровлях двух зданий, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках программы высадят растения на улицах Магистральной и Волчанской, участке объездной автодороги «Спутник-Ротонда» по улице Чичерина, на проспекте Богдана Хмельницкого от Аэропорта до Ротонды. В районе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной на площади 1,5 гектара появится познавательный парк злаковых растений, аналогов которому нет ни в области, ни в других регионах. Для пилотных проектов по озеленению кровель выбрали крыши реконструируемого здания на бульваре Юности и строящего здания Управления пенсионного фонда на проспекте Богдана Хмельницкого. При устройстве городских газонов перейдут на многолетние травянистые почвопокровные растения, которые не нуждаются в постоянном особом уходе. Сортовой сиренью озеленят семь памятников воинской славы и мемориальных комплексов.

«Следующий год для города будет очень важным в плане реализации программы ландшафтного обустройства. Почти три месяца шла серьёзная подготовительная работа в части её наполнения. Благодарю всех, кто внёс вклад в её разработку», — сказал мэр Белгорода Юрий Галдун.

Основные работы по программе назначены на осень 2020 года. В Белгороде также продолжат менять больные деревья на новые крупномерные саженцы.

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