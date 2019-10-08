Ташкент, , 12:42 — REGNUM Частные пенсионные фонды в Узбекистане планируют создать к концу 2020 года, сообщает 8 октября издание Kun. uz со ссылкой на директора агентства по развитию рынка капитала Атабека Назирова.

По его словам, вопрос о проведении в республике пенсионной реформы обсуждался 7 октября на совещании под председательством глава Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Назиров добавил, что в конце 2020 года планируется сформировать законопроект, направленный на реформирование пенсионной системы. В настоящее время специалисты изучают мировой опыт применения пенсионных систем, сказал директор агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетной сферы, а также пенсий, стипендий и пособий.

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