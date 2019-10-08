Лондон, , 12:40 — REGNUM Из британской компании Rolls-Royce уволился главный дизайнер Йозеф Кабан. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В сообщении говорится, что процесс увольнения Кабана из компании прошёл довольно быстро. Причина ухода не сообщается, однако известно, что дизайнер покинул компанию «в своих интересах».

Интересно, что пост главного дизайнера британской марки Кабан занимал всего полгода. Тем не менее компания поблагодарила его за вклад в развитие марки, хотя вряд ли за такой небольшой срок дизайнер смог серьезно поучаствовать в реализации хоть одного проекта.

До Йозефа Кабана главным дизайнером Rolls-Royce был Джайлс Тейлор. Он в 2018 году покинул компанию и перешёл в китайскую корпорацию FAW, где занял место вице-президента по дизайну и главного креативного директора. После его ухода Rolls-Royce остался без главного дизайнера на полгода.

Напомним, в августе 2019 года российские автолюбители приобрели 21 единицу новых автомобилей Rolls-Royce. Это в четыре раза больше, чем в августе 2018 года. В общей сложности с января по август 2019 года в России было куплено 115 машин марки Rolls-Royce, что в два раза больше прошлогоднего результата.

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