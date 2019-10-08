Ставрополь, , 12:36 — REGNUM По обвинению в крупном мошенничестве при получении социальных выплат предстанут перед судом трое жителей Ставрополья. Они в течение почти шести лет получали пенсии по липовым справкам об инвалидности, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным следствия, с 2013 по 2019 годы обвиняемые покупали справки, которые признавали их инвалидами II группы бессрочно. Благодаря им злоумышленники оформили себе через Пенсионный фонд ежемесячные выплаты и трудовые пенсии по инвалидности. В результате фигуранты дела в сумме похитили почти 2,8 млн рублей.

Читайте также: За «продажу» инвалидности осудили главу бюро медэкспертизы на Ставрополье

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье в оформлении инвалидности за взятки была признана виновной и. о. руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Новоалександровском районе.