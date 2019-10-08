Нальчик, , 12:33 — REGNUM В отделении Пенсионного фонда Кабардино-Балкарии выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. Ряд сотрудников ведомства скрыл сведения о своих доходах и доходах членов своих семей, а также предоставил недостоверные данные, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре по региону.

Так, шесть чиновников занизили размеры дохода за 2018 год. Еще четверо сотрудников утаили имеющуюся недвижимость и транспортные средства.

По результатам проверки прокуратуры управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии внесено представление о привлечении должностных лиц к ответственности. Региональаня прокуратура намерена проследить за принятием решения, взяв результат рассмотрения данного вопроса под контроль.