Абакан, , 12:31 — REGNUM В Аскизском районе Хакасии из-за погодных условий установился четвёртый класс пожарной опасности. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в республиканском ГУ МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в ближайшие дни пожарная опасность также возрастёт в Боградском и Ширинском районах.

Спасатели просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

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«Осложнению пожарной обстановки способствует теплая, ветреная погода и большое количество сухой растительности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2019 года ликвидировали 215 палов травы и 208 степных пожаров.

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