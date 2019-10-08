Рига, , 12:30 — REGNUM Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии в октябре зарегистрировал первые случаи заболевания гриппом по стране, сообщает латвийский портал общественного вещателя LSM. Первыми заболевшими стали воспитанники некоторых рижских детских садов и ученики начальных классов.

Пока уровень заболеваемости остаётся низким. Самый первый случай диагностирован ещё в конце сентября, однако, по мнению врачей, он стал «завезённым». В Латвии в прошлом сезоне от гриппа скончалось 86 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии бесплатные вакцины от гриппа положены только беременным женщинам, остальные категории граждан, в том числе дети и пожилые люди вакцинируются исключительно на платной основе.

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