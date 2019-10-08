Тобольск, Тюменская область, , 12:26 — REGNUM Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили активнее развивать ресурсы «зеленых зон» Тобольска, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

«Это позволит осуществить переход от идеи «сада в городе» к идее «город в саду». Чтобы осуществить этот переход необходимо не только создавать новые зелененные территории, но и бережно относится к существующему парковому наследию города», — сообщила доцент ТюмГУ Татьяна Мирюгина.

По ее словам, в настоящее время разработан проект реконструкции «Аптекарского сада» — первого городского сада, первые упоминания которого прослеживаются с февраля 1810 года. Проект реконструкции сохраняет исторический облик, при этом подбор растений планируют вести с учетом архивных данных. В 2016 году впервые за всю историю на территории Западно-Сибирской низменности (в пределах Тюменской области) создан полноценный ботанический сад «Ермаково поле».

Приблизиться к решению задачи учёным позволит высокая концентрация парков, скверов и памятников, которой нет ни в одном малом историческом городе России. Добавим, сегодня в Тобольске расположено 27 парков и скверов и три памятника природы областного значения. Все они включают типичные для подзоны южной тайги, а в составе флоры встречаются редкие и исчезающие виды растений Тюменской области. Кроме того, на территории города насчитывается более 200 памятников истории и культуры, 35 из них — культурного наследия федерального значения.

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