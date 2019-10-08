Москва, , 12:24 — REGNUM В Москве следовало бы открыть традиционную русскую «чайную» с самоваром и рогаликами, а не открывать очередную «чайхону». Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

«Давайте откроем одну «чайную» и по-русски назовем. И там будут самовары, рогалики, сушки, бараночки. Одну! Туристов будет тьма, потому что это русский самовар», — заявил Жириновский.

По его словам, это элемент национального быта, который привлекал бы туристов и позволял бы не забывать историю и традиции.

«Все то, что было в старину — не делается, а чайхона по всей Москве… Там лагман хороший может быть, хинкали или чебуреки. А где русская кухня? Ни одной блинной не открыли, ни одной пельменной, ни одной супной. Ну чайную, одну, как туристический объект на Никольской откройте. Вас избрали, депутаты Госдумы, чего вы спите», — возмутился Жириновский.